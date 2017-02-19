” لبيك اللهم الأسد ” .. مسؤولو النظام و موالوه يحتفلون بعودة تمثال ” ناقل سوريا إلى مصافي الدول المتقدمة ” ( فيديو )
عكس السير
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2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات
” لبيك اللهم الأسد ” .. مسؤولو النظام و موالوه يحتفلون بعودة تمثال ” ناقل سوريا إلى مصافي الدول المتقدمة ” ( فيديو )
كبير الاصنام الذي زرع في سوريا الرعب والفساد يعود من جديد ولكن بحلة قديمة تمتاز بحقارة اكبر مما كانت عليه وفي هذا درس لكل المتعامين عن الحقيقة لانه لا يوجد شخص واحد مخدوع بهذا النظام او لا يعرفه على حقيقته وربما بعضهم له اسبابه لكن الغالبية العظمى لا عزاء لها
لا امل في هذا النظام المجرم الفاسد المفسد سيبقى كما هو ولا نجاة لسوريا الا بالخلاص منه وموضوع المفاضات وايجاد حل سياسي ليس الا من قبيل اضاعة الوقت واضعاف كل المنادين بسوريا خالية من الظلم والفساد
ستبقى السرقات والنهب وآخرها صرعة خلوف لصناعة السيارات وستبقى اجهزة المخابرات والاهانة والسجون وليس امامكم الا طريق واحد هو عبادة هبل من دون الله
سيسقط هبل الجبال
أنا متشائم جدا من الآتي