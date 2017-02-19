ليونيل ميسي يقود انقلاباً سرياً ضد لويس إنريكي !

ادعت صحيفة بريطانية قيام النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي بالاتصال بالإسباني #بيب_غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي ، ليطلب منه العودة للإشراف على تدريب فريق برشلونة الإسباني الذي غادره قبل 5 سنوات.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية ، أنّ ميسي تواصل مع غوارديولا، وطالبه بالعودة للكامب نو خلال الفترة المقبلة لإنقاذ الفريق.

وأضافت :”ميسي أخبر إدارة برشلونة أنه يريد عودة غوارديولا، وطالبهم بالتفاوض معه وإبرام تعاقد جديد”.

وتأتي هذه “المزاعم” برغبة ميسي في عودة غوارديولا إلى برشلونة، بالموازاة مع الأنباء التي تحدثت عن قرب رحيل المدرب الحالي للنادي الكاتلوني، لويس أنريكي، بعد الهزيمة المدوية التي مني بها “البارسا”، الثلاثاء الماضي، بقواعد فريق باريس سان جرمان الفرنسي، برباعية نظيفة، في مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وكان غوارديولا قد درب نادي برشلونة من صيف 2008 إلى صيف 2012 ، حيث قاده للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والدولية ، قبل أن يفضل التوقف عن العمل لمدة عامٍ كاملٍ، ثم يتسلم الإدارة الفنية لنادي بايرن ميونيخ الألماني، في صيف 2013 ثم مانشستر سيتي الإنكليزي في يونيو الماضي، الذي لا يزال مرتبط معه إلى غاية سنة 2019.

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