” مايكروسوفت ” تطلق البث المباشر للألعاب ” Beam “

أعلنت شركة #مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق جديد لخدمة البث المباشر للألعاب، “بيم”Beam، وذلك لمشتركي البرنامج التجريبي لمنصة #إكس_بوكس Xbox Insider Program.

وقال مات سالسامندي، رئيس مهندسي خدمة “بيم”، في بيان على مدونة إكس بوكس إن التطبيق الجديد “يمنحك خيارات أكثر لتجربة اللعب، وحيثما تريد مشاهدة البث المفضل لديك، سواء كان ذلك على إكس بوكس ون، أو حواسب ويندوز 10، أو آي أو إس، أو أندرويد”.

وأضاف سالسامندي، وهو المؤسس المشارك لشركة Beam التي اشترتها مايكروسوفت في شهر أغسطس/آب 2016، أنه وعلى غرار تجربة البث المباشر الأصلية لبيم من خلال خاصية Guide على إكس بوكس ون وشريط اللعب Game Bar على حواسب ويندوز 10، سيُطرح تطبيق بيم أولًا لمجموعة مختارة من أعضاء البرنامج التجريبي لمنصة إكس بوكس Xbox Insider Program بحيث تضمن الشركة تقديم تجربة لعب “قوية” عند إطلاقه على نطاق أوسع خلال ربيع 2017.

وأشار سالسامندي إلى أن شعبية البث المباشر للألعاب زادت على نحو هائل خلال السنوات القليلة الماضي، ولكن ما يميز بيم أنها لا تتيح للاعبين البث المباشر ومشاهدة بث الآخرين فحسب، بل تمنح اللاعبين والمشاهدين القدرة على التفاعل واللعب معا.

ويتيح تطبيق “بيم” للمستخدمين القدرة على مشاهدة، والدردشة، والتفاعل اللاعبين المفضلين في الوقت الحقيقي تقريباً، تماماً مثل خدمة “بيم” على الويب وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، كما أنه يسمح بتصفح، والبحث، ومتابعة اللاعبين، إضافة إلى كسب “سباركس” Sparks، وهي عملة افتراضية داخل التطبيق توفر للمستخدمين إمكانية التفاعل مع اللاعبين، والحصول على أشياء أخرى.

وتعتزم مايكروسوفت الكشف عن المزيد من قدرات خدمة بيم خلال مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2017 الذي سيقام خلال المدة بين 27 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار 2017 بمدنية سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

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