موظف تموين يحترق داخل محطة وقود في دمشق !

قالت وسائل إعلام موالية، يوم أمس السبت، إن حريقاً نشب في محطة وقود في منطقة الزاهرة بدمشق، تابعة لشركة العامة لتوزيع المحروقات سادكوب.

وأسفر الحريق عن إصابة الموظف في مديرية تموين دمشق، “ياسر خليفة”، باحتراقه داخل الغرفة الخاصة بالمحطة .

وتم على الفور نقل الموظف إلى مشفى المجتهد، وهو حالياً بحالة خطرة في قسم العناية المشددة.

كما تم تدارك الحريق على الفور بعد أن تواجدت سيارة تابعه للمؤسسة العامة الصرف الصحي استخدمت مياهها لإخماده.

وكان من الممكن أن يودي الحريق بحياة عشرات المواطنين إن انفجرت خزانات البنزين في المحطة.

وأفاد الإعلام الموالي بأن الشرطة “تقوم بإجراء تحقيقات للوقوف على أسباب الحريق”.

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