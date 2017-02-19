وزير الخارجية التركي : داعش و الوحدات الكردية يبيعان الأسلحة و النفط لبعضهما

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إنّ تنظيمي “داعش” و”ي ب ك” (الوحدات الكردية) يتصارعان من أجل توسعة الأراضي التي تقع تحت سيطرتهما، وليس حرصاً على مستقبل سوريا”.

وأوضح جاويش أوغلو، في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الـ53 للأمن في ميونخ الألمانية، أنّ “(داعش) و (ي ب ك) يبيعان الأسلحة والنفط لبعضهما، ولديهما علاقات تجارية، وهذا الأمر يدركه الجميع”.

وتعليقاً على عمل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، قال الوزير التركي، إنّ “الإدارة الجديدة مدركة للأخطاء التي ارتكبت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما”. (ANADOLU)

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