وزير خارجية إيران : لا يمكن التغاضي عن استخدام داعش و النصرة للأسلحة الكيماوية في سوريا !

قال جواد ظريف وزير خارجية إيران في مؤتمر ميونيخ للأمن إن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يمكن التغاضي عنه مشيرا بأصابع الاتهام إلى جبهة النصرة وداعش.

وقال ظريف “لا يمكن التغاضي عن استخدام الأسلحة الكيماوية .. للأسف فإن الجماعتين الإرهابيتين (جبهة) النصرة وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ما زالتا تملكان أسلحة كيماوية”.

ووضعت الولايات المتحدة الشهر الماضي أسماء 18 مسؤولا سورياً بارزا على قائمة سوداء وقالت إنهم على صلة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل السوري بعد أن أظهر تحقيق دولي أن قوات النظام كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور على مدنيين. (REUTERS)

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