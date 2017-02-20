ألمانيا : البدء بمحاكمة لاجئ سوري قاصر بتهمة التخطيط لتفجير و التواصل مع ” داعش “

بدأت محكمة مدينة كولونيا الألمانية اليوم الاثنين محاكمة مراهق سوري (16 عاما) للاشتباه في صلته بالإرهاب.

وألقت وحدة خاصة من الشرطة الألمانية القبض على المتهم في نزل للاجئين بكولونيا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتعقد جلسات المحاكمة سرية بسبب عدم وصول المتهم لسن البلوغ.

ويوجه الادعاء العام اتهامات للمراهق السوري بالتخطيط لشن هجوم تفجيري في ألمانيا.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تلقى المتهم إرشادات محددة لتصنيع قنبلة عبر دردشة إلكترونية مع شخص على صلة بتنظيم داعش.

كما عثرت الشرطة بحوزة المتهم على حامل بطاريات يتدلى منه أسلاك وحزمة من 70 إبرة حياكة وأسطوانة صغيرة من غاز البوتان.

وأمتلك المتهم بذلك موادا يمكنه من خلالها تصنيع عبوة ناسفة في أي وقت. (DPA)

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الصورة أرشيفية

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