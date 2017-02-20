ألمانيا : شجار دام بين لاجئين سوريين و رجال أمن أتراك

قامت مجموعة من اللاجئين بالتشاجر والتعدي على مسؤولي الأمن في مأوى اللجوء الذي يسكنون فيه في شتاوفن (ولاية بادن فورتنبيرغ).

صحيفة “دي فيلت” الألمانية قالت يوم الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شجاراً دامياً حصل بين اللاجئين ورجال الأمن.

وبحسب ما صرحت الشرطة، فإن ثلاثة لاجئين واثنين من رجال الأمن كانوا مشاركين في الحادثة، وقام أحد اللاجئين بإحضار سكين و حاول طعن رجال الأمن.

وذكر في محضر الشرطة بأن اللاجئين الثلاثة سوريون، فيما رجال الأمن “أتراك”.

واعتقل السوريون الثلاثة ولم يذكر سبب الشجار، فيما قالت صحيفة “باديشه تسايتونغ” إن سبب الشجار قد يكون عرقياً.

عكس السير