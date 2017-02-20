ألمانيا : شجار دام بين لاجئين سوريين و رجال أمن أتراك

قامت مجموعة من اللاجئين بالتشاجر والتعدي على مسؤولي الأمن في مأوى اللجوء الذي يسكنون فيه في شتاوفن (ولاية بادن فورتنبيرغ).
صحيفة “دي فيلت” الألمانية قالت يوم الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شجاراً دامياً حصل بين اللاجئين ورجال الأمن.
وبحسب ما صرحت الشرطة، فإن ثلاثة لاجئين واثنين من رجال الأمن كانوا مشاركين في الحادثة، وقام أحد اللاجئين بإحضار سكين و حاول طعن رجال الأمن.
وذكر في محضر الشرطة بأن اللاجئين الثلاثة سوريون، فيما رجال الأمن “أتراك”.
واعتقل السوريون الثلاثة ولم يذكر سبب الشجار، فيما قالت صحيفة “باديشه تسايتونغ” إن سبب الشجار قد يكون عرقياً.
عكس السير
قيم الخبر
شبيحة النظام يتسللون في كل تجمعات اللاجئين ويقوموا بأعمالهم القذرة هذه لإفساد علاقة السوريين بالمجتمعات التي حضنتهم في محنتهم.. بالطبع هناك فئة من سقط المجتمع السوري تزيد الطين بلّة وهؤلاء لا يمثلوننا!!
رجال أمن اتراك او نصيرية !!
هم موظفين عاديين ليس عندهم وظيفة اخرى ياكلون منها عيش !
وهي شركات خاصة ليس لها علا قة باي دين او دولة!!!
اسمها sicherheit firma
لذلك على اللاجئ السوري المهذب اذا وجد اي مشكلة من جانب الأمني
ان يشتكي للمسؤول الأكبر
فيقصوه عن وظيفته فورا
ويأتوا باخر .
فَانتَ أيها اللاجئ المهذب السوري لست في دولة البعث الأسدية
أنسى
وابدآ حياة جديدة اسمها حق الانسان في العيش