أمريكا : مكتبة تعفي رجلاً أعاد كتاباً بعد 75 عاماً من غرامة ضخمة

فرضت مكتبة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية غرامة كبيرة على رجل بعدما أعاد كتاباً كان قد استعاره والده قبل 75 عاماً.

ونشرت مكتبة أوسيرهوت فري صورة على صفحتها على فيس بوك تظهر كتاباً كان قد استعاره رجل في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 1941 قبل أيام قليلة من الهجوم الياباني الشهير على بيرل هاربور.

وبحسب ما ورد في المنشور، فإن رجلاً يدعى “روبيرت لوكمان جي آر” أعاد الكتاب إلى المكتبة يوم الأربعاء المنصرم بعدما عثر عليه بالصدفة في قبو منزله.

وقال روبيرت معلقاً على ما حدث: “عثرت على الكتاب بالصدفة في قبو منزلي، وتبين لي بأن والدي كان قد استعاره عندما كنت في سن التاسعة”.

وأضاف بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “حالما وجدت الكتاب، قررت أن أعيده إلى المكتبة ولكني فوجئت بغرامة كبيرة على الكتاب بلغت 554 دولاراَ أمريكياً، ولكن القيمين على المكتبة قرروا التنازل عن الغرامة”

وقد عبّر روبيرت عن امتنانه لإدارة المكتبة التي أعفته من دفع المبلغ الذي تراكم عليه طوال تلك السنوات.

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