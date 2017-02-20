إندونيسيا : ثلاثة كوريين شماليين من المشتبه بارتكابهم جريمة قتل توجهوا إلى دبي

قال مسؤول هجرة إندونيسي الاثنين إن ما لا يقل عن ثلاثة من أربعة كوريين شماليين مطلوبين فيما يتعلق بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ركبوا طائرة من جاكرتا إلى دبي مساء الهجوم.

وقال متحدث باسم مكتب الهجرة اجونج سامبورنو لرويترز من خلال رسالة نصية إن المشتبه بهم ري جاي نام وهونغ سونغ هاك وري جي هيون طاروا من جاكرتا إلى دبي على متن الرحلة إي كيه 0359 لطيران الإمارات في الساعة 10.20 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين الماضي.

ولم تُعرف تفاصيل المشتبه به الرابع. وقالت الشرطة الماليزية يوم الأحد إن الكوريين الأربعة المشتبه بهم فروا من ماليزيا بعد الهجوم الذي وقع في 13 فبراير شباط في مطار كوالالمبور الدولي دون أن توضح وجهتهم.

وقالت صحيفة ستار الماليزية اليومية إن الرجال الأربعة عادوا إلى بيونغ يانغ عن طريق جاكرتا ودبي وفلاديفوستوك في روسيا. (REUTERS)

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