إنييستا يكشف لنجم باريس سان جيرمان هوية خليفته في الملاعب

في اليوم، الذي يقرر فيه اللاعب الإسباني أندريس إنييستا اعتزال كرة القدم، ستفتقد الجماهير حينئذ أحد أهم وأبرز اللاعبين خلال العقدين الأخيرين، حيث سيكون من الصعوبة إيجاد وريث له يشغل الفراغ، الذي سيخلفه برحيله في عالم الساحر المستديرة، وليس فقط في برشلونة أو المنتخب الإسباني.

وفي مقابلة مع شبكة “فرانس بلو” الإذاعية الفرنسية، روى اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي، نجم وسط ميدان باريس سان جيرمان، تفاصيل حوار دار بينه وبين قائد برشلونة خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي، كشف خلاله إنييستا عن وريثه الشرعي في ملاعب كرة القدم.

وقال ماتويدي: “عندما كان فيراتي على الأرض قلت له (إنييستا) هذا هو خليفتك، فقال لي نعم، أعتقد هذا”.

وأسهب اللاعب الفرنسي في الإشادة بإنييستا، وأضاف قائلا: “إنييستا لاعب استثنائي، لقد تقدم به العمر ولكنه يصنع أشياء عظيمة، إنه يتعافى من الإصابة ليعود في كامل قوته”.

من جانبه، أبلغ إنييستا الصحفيين بعد مباراته 400 مع برشلونة في الدوري “لم نفقد الثقة في أنفسنا أو في المدرب، أعتقد أنها كانت مباراة للنسيان وسنعبر هذا الموقف”.

وقال إنييستا إن الفريق تأثر بما حدث له في دوري الأبطال ، وتابع اللاعب الدولي الإسباني: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بعد الذي حدث في باريس.. نحن بشر ومثل هذه الأشياء تؤثر علينا”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد، صاحب الصدارة، الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وتأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا المقررة في أواخر مايو آيار.

وقاد إنريكي، برشلونة للفوز بثمانية ألقاب من 10 ممكنة منذ تولى المسؤولية في 2014، لكن الهزيمة الساحقة أمام باريس سان جيرمان كانت الأسوأ له على مدار مسيرته التدريبية.

وينتهي عقده هذا الصيف لكن خوسيب ماريا بارتوميو، قال إنه لا يعتزم في هذه المرحلة البحث عن مدرب جديد.

وأبلغ الصحفيين: “خلال السنوات القليلة الماضية فاز تقريبا بكل البطولات ، مشجعو برشلونة سعداء بوجوده ، سنتحدث معه في أبريل نيسان لمعرفة رأيه ، الأولوية هي استمرار لويس إنريكي”.

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