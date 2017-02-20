إيران تنتقد التناغم بين ” مواقف السعودية و إسرائيل في القضايا الاقليمية “

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي “التناغم ضد إيران” في مواقف السعودية وإسرائيل في القضايا الاقليمية، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية الاثنين.

وقال المتحدث “إن التناغم (بين السعودية وإسرائيل) ضد إيران ليس من قبيل الصدفة. هناك الكثير من الادلة والقرائن التي تظهر تنسيقا بين هذين النظامين في الملفات الاقليمية”.

واضاف “بغية التعويض عن فشلهما واحباطاتهما الكثيرة في المنطقة، يعتقد النظامان انه عليهما اثارة الاجواء الدولية ضد إيران”.

وتابع المتحدث ان “ما يؤسف له ان هذا المسؤول في كيان الاحتلال (الاسرائيلي) يعول صراحة على التعاون والتنسيق مع دولة اسلامية في المضي بسياساته المناهضة لايران دوما”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اشاد لدى زيارته واشنطن الخميس “بفرصة لا سابق لها لان عددا من الدول العربية لم تعد تعتبر اسرائيل عدوا بل حليفا ضد إيران وداعش القوتين التوأمين للاسلام اللتين تهددانا جميعا”.

وكرر مسؤولون سعوديون وإسرائيليون في الايام الاخيرة أن إيران تشكل التهديد الرئيسي في المنطقة.

وتندد السعودية وحليفاتها السنية مع اسرائيل ما تسميه “تدخلات” إيران في المنطقة وخصوصا في سوريا والعراق واليمن والبحرين.

وترفض إيران الشيعية هذه الاتهامات مؤكدة ان السعودية تشجع المجموعات “المتطرفة” مثل تنظيم الدولة والقاعدة.

وأكد المتحدث الإيراني أن اتهامات المسؤولين السعوديين لايران “لا يمكن ان تنسي العلاقات الايديولوجية والمالية والمخابراتية بين النظام السعودي والمجموعات التكفيرية التي ارتكبت جرائم ضد السكان الابرياء في المنطقة”. (AFP)

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