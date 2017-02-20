احتجاز أكبر يخت في العالم تعود ملكيته إلى ملياردير روسي

احتجز في #جبل_طارق، أكبر يخت شراعي خاص في العالم، تعود ملكيته إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو.

وأفاد موقع Yacht Harbour، أن حوض بناء السفن الألماني “Nobiskrug” الذي بنى اليخت، كان وراء توقيفه بسبب مطالبته بدفع 15.3 مليون يورو متبقية من ثمن اليخت.

إذ رفع محامون يمثلون الجانب الألماني دعوى ضد مالك اليخت لإخلاله بشروط العقد وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، إذ ان الملياردير لم يقوم بسداد الدفعة النهائية من ثمن اليخت والبالغة 9.8 ملايين يورو، على الرغم من الموعد النهائي المحدد لتسليم اليخت هو 27 يناير/كانون الثاني وفقا للعقد.

إضافة إلى فواتير المقاولين ونفقات إضافية وفوائد، تبلغ نحو 5.5 ملايين يورو.

وفي الـ4 من فبراير/شباط الجاري، استلم الملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، اليخت من “Nobiskrug”، والذي يبلغ طوله 142.8 متر، وعرضه 25 مترا، وحمولته 12.700 طن، وسعره التقريبي يبلغ 400 مليون يورو.

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