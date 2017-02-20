السويد تطالب أمريكا بـ ” توضيح ” بشأن تصريحات ترامب الكاذبة

تقدمت سفارة السويد لدى الولايات المتحدة، الأحد، بطلب توضيح إلى الخارجية الأمريكية، بشأن تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، تحدث فيها عن وقوع “اعتداء” في السويد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية السويدية كاترينا أكسلسون، في بيان لها، “نريد معرفة ما قصده ترامب، وطلبنا من واشنطن عبر سفارتنا هناك توضيحا بشأن عبارة انظروا إلى ما حدث في السويد”.

من جهة أخرى، رد وزير الخارجية السويدي السابق، كارل بيلت، على تصريح ترامب عبر حسابه على تويتر، “السويد؟ اعتداء إرهابي؟ ترى ماذا دخن (ترامب)؟ الأسئلة كثيرة”.

وقال ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره السبت، “انظروا إلى ما حدث مساء أمس في السويد. من كان يصدق ذلك؟ استقبلت السويد عددا كبيرا من اللاجئين، والآن باتت لديهم مشاكل ما كانت تخطر في بالهم”. (ANADOLU)

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