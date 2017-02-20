الشرطة تقتل مشجعاً لفريق برازيلي

لقي أحد مشجعي فريق كوريتيبا مصرعه إثر تلقيه رصاصة في الصدر من أحد عناصر الشرطة العسكرية البرازيلية ، قبل مباراة “الكلاسيكو” بين كوريتيبا وأتلتيكو باراناينسي في بطولة ولاية بارانا البرازيلية، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية.

وتقول الرواية الرسمية إن “إطلاق النار تم بطريقة عارضة، وقد أعلنت الشرطة العسكرية أن الرقيب المشتبه في قيامه بإطلاق النار تمت تنحيته مؤقتاً عن منصبه”.

وكانت الشرطة تحرس مشجعي فريق كوريتيبا في طريقهم إلى معقل أتلتيكو باراناينسي ملعب “بايكسادا”، عندما وقعت أحداث شغب وتم إطلاق النار وأصيب أحد المشجعين خلالها.

وتلقى المشجع الرعاية الطبية فور إصابته ولكنه لقي حتفه ، وقبل هذه الواقعة تم اعتقال نحو 20 من المشجعين المتعصبين لمشاركتهم في عدة مشاجرات بشوارع كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا الواقعة جنوبي البرازيل.

وانتهى المطاف بعدم إقامة مباراة الكلاسيكو قبل دقائق من انطلاقها نظراً لأن كوريتيبا وأتلتيكو باراناينسي قررا عدم خوضها بعد أن قرر اتحاد ولاية بارانا عدم إذاعة اللقاء في بث مباشر على حساب الناديين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد قرار عدم إقامة المباراة، وجه اللاعبون التحية إلى المشجعين ثم غادروا الملعب. ( EFE )

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