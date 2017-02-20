الرئيسية » ورد الآن » المرصد السوري : القوات التركية تنفذ مجزرة بحق عائلة من 11 شخصاً وترفع أعداد ضحايا قصفها منذ هجومها الأخير إلى نحو 125 شهيد مدني أكثر من نصفهم من الأطفال والمواطنات
المرصد السوري : القوات التركية تنفذ مجزرة بحق عائلة من 11 شخصاً وترفع أعداد ضحايا قصفها منذ هجومها الأخير إلى نحو 125 شهيد مدني أكثر من نصفهم من الأطفال والمواطنات
57 دقيقة مضت ورد الآن
ها ها
المرصد الكردي المخابراتي للشؤون التركية
كل ماسي سوريا الاخرى ولا حتى شيلني يا بابا لا تهمه
المهم ان يكشف بعض العيوب عند الأتراك !!