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المرصد السوري : القوات التركية تنفذ مجزرة بحق عائلة من 11 شخصاً وترفع أعداد ضحايا قصفها منذ هجومها الأخير إلى نحو 125 شهيد مدني أكثر من نصفهم من الأطفال والمواطنات

‏57 دقيقة مضت ورد الآن تعليق واحد

عكس السير

تعليق واحد

  1. العدل أساس الملك
    فبراير 20, 2017 , 6:51 م في 6:51 م

    ها ها
    المرصد الكردي المخابراتي للشؤون التركية
    كل ماسي سوريا الاخرى ولا حتى شيلني يا بابا لا تهمه
    المهم ان يكشف بعض العيوب عند الأتراك !!

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