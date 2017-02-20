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المرصد السوري : القوات التركية تنفذ مجزرة بحق عائلة من 11 شخصاً وترفع أعداد ضحايا قصفها منذ هجومها الأخير إلى نحو 125 شهيد مدني أكثر من نصفهم من الأطفال والمواطنات