بالفيديو .. شرطة دبي تلقي القبض على شاب أثار فوضى بسيارته

ألقت شرطة #دبي القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً قاد مركبته بطريقة شديدة الخطورة معرضاً حياة الآخرين للخطر في منطقة #سيتي_ووك بدبي.

وأوضح سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي حسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم أن الشاب لا يمتلك رخصة قيادة و تم تحويله إلى مركز الشرطة المختص وحجز مركبته، لافتاً إلى أنه كان برفقته صديقه الذي كان يحرضه على القيادة بهذه الطريقة .

وأشار إلى أنه تم توجيه ثلاثة اتهامات جنائية للمتهم، وهي تعريض حياة الآخرين للخطر، واتلاف ممتلكات عامة، والصدم والهروب، موضحاً أنه صدم إشارتين مروريتين وصعد على الرصيف.

وأضاف أن منطقة سيتي ووك لا تحتمل مثل هذه التصرفات نظراً لكثرة عدد المطاعم والمقاهي الموجودة فيها، موضحاً أن الشاب نفذ عملية الاستعراض أثناء سقوط الأمطار مما يضاعف احتمال انزلاق المركبة أو انحرافها إلى أحد الأماكن.

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