بلجيكا : نقل مئات اللاجئين القاصرين ” المشاغبين ” إلى مراكز استقبال مختلف كعقوبة لهم

نقلت السلطات البلجيكية العام الماضي، 850 لاجئ قاصر إلى مراكز استقبال أخرى كعقوبة لهم على سوء تصرفاتهم.

ونقلت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية نقلت عن وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم نقل 850 لاجئاً من مراكز استقبالهم إلى مراكز أخرى، جراء تسبب العديدين منهم بمشاكل وإساءة التصرف.

ومن بين هؤلاء 371 قاصراً نقلوا مع عائلاتهم.

وقالت “كاترين يانسونة”، المتحدثة باسم البرلمان “إن هذا العدد الذي تم نقله ليس كبيراً بالمقارنة مع العدد الإجمالي الموجود (6700 قاصر)، نتيع نظام معيناً .. أولاً تتم معاقبتهم في مركز اللجوء ثم يتم نقلهم، علينا أن نوفر الأمان في المركز”.

و طالب حزب الخضر الهولندي ببقاء الأطفال في نفس المركز أثناء إجراءات لجوئهم، فيما عبر رئيس هيئة حقوق الأطفال “برونو فانوبيرخين” عن قلقه حيال هذا التوجه، أعلن بدأ تحقيقه في الأمر.

عكس السير