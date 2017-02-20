تدمر : مصدر عسكري نظامي يشتكي مقاومة ” داعش ” العنيفة و ضعف الإسناد الجوي

سيطرت ميليشيات بشار الأسد على تلة جديدة في إطار تقدمها باتجاه مدينة تدمر التي سيطر عليها تنظيم “داعش” للمرة الثانية قبل أشهر.

وقال مصدر عسكري نظامي لوكالة الأنباء الألمانية إن “القوات الحكومية سيطرت اليوم على التلة المعروفة باسم السيرياتيل ومنطقة صمامات الغاز غرب مدينة تدمر على بعد حوالي 15 كم”، مضيفا أن مسلحي التنظيم انسحبوا فجرا باتجاه مدينة تدمر، وأفاد المصدر بأنه بهذا التقدم الجديد للجيش يصبح مثلث تدمر على مسافة تبلغ نحو 13 كم وهو يعد منطلقا رئيسيا لتحرير المدينة الأثرية والسكنية من التنظيم.

ونقلت قوات النظام قيادة عملياتها من مطار التيفور غرب تدمر بنحو 60 كم إلى منطقة البيارات بهدف تسهيل تحرك القوات وهجماتها على مواقع التنظيم تمهيدا للوصول إلى مدينة تدمر.

وتحدث المصدر، بحسب الوكالة، عن توقف العمليات العسكرية على محور آبار الغاز والنفط شمال غرب مدينة تدمر بحوالي 38 كم، بسبب المقاومة العنيفة للتنظيم وزرعه لآلاف الألغام في الطرقات والمداخل الرئيسية للآبار إضافة إلى ضعف الإسناد الجوي للقوات البرية المهاجمة.

عكس السير