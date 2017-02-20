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حلب : الجيش الحر يأسر من قيل إنه ” قيادي فرنسي مسؤول عن التجنيد في تنظيم داعش ” ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش اضف تعليق

تناقل ناشطون معارضون مقطعاً مصوراً يظهر جزءاً من التحقيق مع من قيل إنه قيادي فرنسي من تنظيم “داعش” أسره الجيش الحر خلال معارك مدينة الباب.

وقالت تنسيقية مدينة الباب إن الأسير هو “جوناثان جيفري” (أبو ابراهيم الفرنسي)، مسؤول تجنيد الشباب الأوروبي في التنظيم.

ويقول الفرنسي في المقطع المصور، إنه قدم إلى سوريا قبل عامين، وأنه دخل إليه عن طريق تركيا (كيليس).

ويضيف أنه متزوج ومن مواليد مدينة تولوز.

ولم يصدر أي بيان رسمي أو تأكيد لهذه المعلومات عبر مصادر الجيش الحر (درع الفرات) الرسمية، أو الجيش التركي.

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