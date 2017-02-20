دمشق : أم منكوبة تبحث عن طفلتها بعد قصف جيش بشار لحي تشرين بصاروخ أرض أرض و الدفاع المدني ينتشلها حية من تحت الأنقاض ( فيديو )
عكس السير
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2 ساعتين مضت أهم الأخبار, حوادث 3 تعليقات
دمشق : أم منكوبة تبحث عن طفلتها بعد قصف جيش بشار لحي تشرين بصاروخ أرض أرض و الدفاع المدني ينتشلها حية من تحت الأنقاض ( فيديو )
الله ينتقم منك يا بشار المعفن النجس انت وطائفتك الكريهة… الله يلعن الاسد من الجد لولد الولد….. مجرمين قتلة سفاحين مغول العصر الله يلعنكم
الله اكبر على كل من طغى و تجبر . الله أكبر على كل جبار في الأرض . أهكذا أصبح أطفالنا يدفنون أحياء !!!! تحت سمع و بصر العالم القذر الغادر لا نستثنى أحد من عرب خونة و مسلمين و غير مسلمين .
يقولون ارهابيون !!! يقولون متشددون !!! يقولون داعش !!! لعنكم الله لعنة منذ الأزل .
لو كان السنة ارهابيون لما بقي فرد يستنشق الهواء من الطوائف المارقة القذرة التي شاركتنا هذه الأرض حتى لحظة استلامهم الحكم من عدة عقود فقط . كنت اتمنى لو كان السنة ارهابيون و طائفيون لكانوا أجهزوا على هذه الأقلية السرطانية الجرثومية و لأرتاح البلاد و العباد من سرطان ووباء و حقد و شرور هذه الطائفة الشيطانية التي لن تتكرر على مر التاريخ البشري .
من لا يستنكر دفن الأطفال أحياء و قتلهم بأبشع الطرق أعني اي طفل مهما كان دينه و طائفته و عرقه فهذا ليس من البشر .
سيأتيكم الدور يا حكام عرب أنجاس خونة و سيأتيكم الدور يا دول الخليج و يأتي الدور على كل من ساهم بسفك الدم السوري . الشعب السوري سيعاملكم بالمثل
كفرت بالأنسانية كلها بعد هذا المشهد و أفوض امرنا كشعب سوري لله فهو بصير بالعباد .
الحمد لله على سلامتك ياعمري