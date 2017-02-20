سفر بارتوميو إلى الصين يؤخر توقيع ميسي على عقده الجديد

يبدو أن تجديد عقد النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مع ناديه #برشلونة الإسباني، لن يرى النور قريبا، بسبب جدول الأعمال المزدحم لرئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الاتفاق بين ميسي وإدارة نادي برشلونة حول العقد الجديد لن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة على أقل تقدير، وذلك بسبب ازدحام جدول رئيس النادي خلال هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكاتالوني فإن بارتوميو يحتاج إلى أسبوع على الأقل لإنجاز بعض الاتفاقيات خلال سفره إلى الصين اليوم الإثنين، ولن يعود يعود قبل السبت المقبل.

من جهته سيعود خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله إلى الأرجنتين الأسبوع المقبل، وبالتالي من الصعب أن يكون هنالك أي اتفاق بين الطرفين بخصوص العقد الجديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك اتصال مباشر بين بارتوميو وخورخي ميسي، لمناقشة تجديد العقد، إلا أن التواصل ما هو إلا خطوة في طريق المفاوضات التي بدأت بالفعل منذ عدة أشهر ولن تتوقف.

وأضافت الصحيفة الكاتالونية بأن برشلونة يريد الإبقاء على ميسي حتى الاعتزال، حيث يسعى النادي لتهيئة كل الظروف لبقاء البرغوث الأرجنتيني سواء من الناحية المادية أو الرياضية.

وتابعت الصحيفة في تقريرها بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف بأن البرغوث الأرجنتيني يريد حصد المزيد من الألقاب مع برشلونة، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي الكاتالوني لاتخاذ عدة خطوات للحفاظ على كيان الفريق من خلال التجديد مع الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، فضلا عن سعيه لتجديدعقود إنييستا وراكيتيتش وتير شتيغن.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برشلونة سيسعى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للتعاقد مع لاعب يشغل مركز الظهير الأيمن من أجل ملئ الفراغ الذي خلفه رحيل البرازيلي داني ألفيس.

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