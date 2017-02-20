” سناب شات ” تصمم هاتفاً ذكياً بمفتاح يحمل شعارها

هل تعمل شركة #سناب_شات في الوقت الراهن على تصميم هاتف ذكي يعتمد على نظام تشغيل #أندرويد مزود بكاميرا بانورامية ومفتاح شاشة رئيسي يحمل شعار تطبيقها على الأجهزة النقالة “الشبح”؟

نشرت شركة ميدياكس، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، تصميماً من وحي خيالها لهاتف سناب شات يحتوي على كاميرا تلتقط صوراً بزاوية 360 درجة، وتؤدي مفاتيح الصوت بجانب مهمتها الرئيسية أيضاً التنقل بين الفلاتر داخل تطبيق سناب شات.

وبإمكان المستخدمين بنقرة واحدة على الكاميرا في الجانب الأيمن التقاط صورة أو تسجيل الفيديو، أو مشاركة اللقطات مع الآخرين، وذلك إن كان الهاتف مغلقاً.

ويتضمن تصميم الهاتف مفتاحاً رئيسياً للشاشة يأتي على شكل شعار التطبيق الشبح، كما يتميز بخاصية المزامنة الفورية مع نظارتها الشمسية، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدام الهاتف لأداء أغلب المهام مثل التراسل والتقاط صور وغيره من مهام الهواتف الذكية، لكن بأسلوب مختلف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميدياكس إيفان أسانو لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن “نمو سناب شات بدأ ينخفض بسبب شبكة إنستغرام”، لذا فكرت وفريق عملي في طريقة يمكن أن تكون سناب شات أكثر إبداعاً من منافسيها”.

وفسر أسانو إلى أن تصميم الهاتف يترجم كيف يستطيع المستخدمون يستخدمون نظارة سناب شات “Spectacles” وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تواجه المستخدمين هي المزامنة بين النظارة والتطبيق على الهاتف خارج المنزل، لذا يحل الهاتف هذه المشكلة بسهولة عن طريق النقر على مفتاح الشاشة الرئيسية.

يُذكر أن شركة ميدياكس لم تتحدث حتى الآن مع سناب شات عن تصميمها، وتأتي هذه الخطوة من الشركة بعدما عين سناب شات أخيراً 50 مهندس ومصمم، للتفكير في الخطوة المقبلة لما هو أبعد وأكثر عمقاً وتوسعاً من مجرد تطبيق كاميرا.

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