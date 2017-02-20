سيبلغ الثمانين خلال أيام .. تأجيل زيارة ميركل إلى الجزائر بسبب مرض بوتفليقة

اعلنت الرئاسة الجزائرية الاثنين انه تم تأجيل زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إلى الجزائر التي كانت مقررة الاثنين بسبب “التعذر المؤقت” للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستقبالها نتيجة اصابته بـ”التهاب حاد للشعب الهوائية”.

وكان من المقرر أن تزور ميركل الجزائر الاثنين والثلاثاء لبحث قضايا الهجرة والامن في شمال افريقيا وان تلتقي بوتفليقة الثلاثاء.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية ان “السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم (الاثنين) باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر” المستشارة الالمانية.

وتابع البيان ان “هذا التأجيل راجع إلى التعذر المؤقت لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، المتواجد بإقامته في الجزائر، بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية”.

ومنذ اصابته بجلطة دماغية في 2013 اصبح بوتفليقة مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم ان صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور من حين لاخر في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال، او عند ترؤسه لمجلس الوزراء دون أن يسمع صوته.

واعيد انتخاب بوتفليقة الذي سيبلغ عامه الثمانين خلال أيام، رئيسا للمرة الرابعة في نيسان/ ابريل 2014 بدون ان يقوم بحملة انتخابية نتيجة مرضه. (AFP)

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