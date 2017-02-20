صادرات السعودية من النفط الخام تهبط

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام هبطت إلى 8.014 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من 8.258 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

وتزود الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مبادرة البيانات المشتركة (جودي) ببيانات الصادرات الشهرية التي تنشرها المبادرة على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات أن إنتاج المملكة من النفط الخام هبط 0.255 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.465 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.090 مليون برميل يوميا إلى 1.136 مليون برميل يوميا في حين ارتفع الطلب فيها على المنتجات 0.046 مليون برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وزاد الحرق المباشر للخام في المملكة بمقدار ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول إلى 353 ألف برميل يوميا في حين هبطت مخزونات الخام 1.745 مليون برميل يوميا إلى 272.621 مليون برميل.

وهبط إنتاج المصافي المحلية 0.029 مليون برميل يوميا إلى 2.155 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول. (REUTERS)

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