طفل رضيع ينقذ حياة والدته المصابة بـ ” سرطان الثدي “

كان رفض طفل رضيع الرضاعة من ثدي والدته الأيمن، سبباً في إنقاذ حياتها بعدما اكتشفت أنها مصابة بـ#سرطان_الثدي، وبدأت بالخضوع للعلاج.

وكان الرضيع تيدي يبدأ بالصراخ كلما اقترب من الثدي الأيمن لوالدته سارة بويل (26 عاماً) ويرفض الرضاعة منه، الأمر الذي استرعى انتباه الأم ودفعها للخضوع لفحص ثديها الذي تبين بأن الخلايا السرطانية بدأت بالانتشار فيه.

وبدأت سارة بالخضوع للعلاج الكيماوي على الفور، ومن المزمع أن تخضع لعملية استئصال للورم يتبعها عملية ترميم للثدي المصاب.

وذكرت سارة بأنها ممتنة لطفلها لأنه السبب في اكتشافها للمرض في وقت مبكر، الأمر الذي مكنها من استدراك الأمر والبدء في العلاج على الفور.

وأضافت سارة: “لقد أخبرني طبيبي بأن الرضاعة من الثدي تقوي العلاقة بين الأم وطفلها، وأن الطفل يمكنه أن يستشعر مواطن الخطر في ثديي والدته عند الرضاعة، بسبب اختلاف طعم الحليب وهذا ما أنقذ حياتي”

من الجدير بالذكر، أن سارة كانت قد لاحظت كتلة صغيرة في ثديها الأيمن في عام 2013 وخضعت لفحصه ثلاث مرات، ولكن الأطباء أخبروها بأن الكتلة ليست سرطانية، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.

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