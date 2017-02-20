عضو بنادي برشلونة يفجر مفاجأة تزلزل تاريخ ريال مدريد

فجر جواكيم مولينز، أحد أعضاء نادي #برشلونة الإسباني، والمهتم بتوثيق تاريخ الفريق الكتالوني، قضية كبرى، طالب خلالها بخصم 4 بطولات حصدها #ريال_مدريد، وتم احتسابها له في سجل الفائزين بكأس ملك إسبانيا.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية تفاصيل القضية بأن عضو برشلونة يستند في شكواه التي قدمها للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بأن برشلونة هو أول فريق توج بلقب كأس إسبانيا عام 1910، أما البطولات السابقة لهذا التاريخ فغير معترف بها، وغير رسمية، لأنها لا تتبع الاتحاد الإسباني للأندية الذي تم تأسيسه عام 1910.

ويستند عضو نادي برشلونة في هذه القضية، إلى أنه قبل هذا التاريخ أقيمت بطولات بمسمى مختلف لكأس إسبانيا، فاز بها ريال مدريد 4 مرات، مقابل مرتين لأتلتيك بيلباو، ومرة لريال سوسيداد.

إلا أنه وسبق أن رفض الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم في عام 2009، الاعتراف ببطولات كأس إسبانيا الحرة وكأس البحر المتوسط التي فاز بها ناديا برشلونة وليفانتي، خلال فترة الحرب الأهلية بين عامي 1936 و1939 وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، لأن مركز البحوث بالاتحاد الإسباني للتاريخ والإحصاء رفض أيضًا الاعتراف بها، لأنها لم تقم تحت إشراف جهة رسمية.

كما لم يتم تدوين هذه البطولات بالاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، كما تم مع البطولات الأربعة لريال مدريد قبل عام 1910، لذا يعتزم عضو نادي برشلونة التقدم بطلب رسمي، لخصم هذه الألقاب من النادي الملكي أسوة بما حدث مع برشلونة وليفانتي.

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