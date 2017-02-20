علماء : السكري ليس سبباً للإصابة بأمراض القلب

كشف العلماء أن مرض #السكري ليس المرض الوحيد الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ#أمراض القلب، فمرض القلب والأوعية الدموية هو مجموعة من الحالات المرضية التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، والتي تتضمن المشاكل التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة مزمنة تسبب الألم، وتورم وتصلب المفاصل وتؤثر بشكل رئيس على الأيدي، والمعصمين والقدمين.

ومن المدهش أن الكثير من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، لا يعرفون أن حالتهم تشكل خطراً على قلوبهم.

وقال الدكتور جون أحد معدي الدراسة بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : “من السهل جداً الرصد والتحكم في عوامل الخطر من المنزل بأسلوب حياة صحي ولهذا ستعمل مبادرة “حب قلبك” للتوعية على رفع الوعي بهذا الخطر لتساعد على معالجة المرض الذي يصاحب التهاب المفاصل الروماتويدي والسكري”.

وصرح الخبراء بأنه لم يتضح بعد سبب كون مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي والسكري معرضين لخطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية ولكنهم أشاروا إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسيطرة على أعراض التهاب المفاصل والسكري بشكل جيد، والتوقف عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

و يؤدي ارتفاع مستويات السكر أو الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم والتدخين لتضرر الأوعية الدموية.

ولهذا يعتقد الخبراء أنه على مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي والسكري متابعة هذه المستويات والتحكم بها عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وخفض الوزن إذا كنت بديناً والتوقف عن التدخين.

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