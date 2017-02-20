” غوغل ” توقف إعلانات ” يوتيوب ” التي لا يمكن تجاوزها اعتباراً من 2018

تعتزم شركة #غوغل اعتباراً من العام المقبل، إيقاف الإعلانات التي تبلغ مدتها 30 ثانية ولا يمكن تجاوزها على موقع مشاركة الفيديو التابع لها، يوتيوب، لتركز بدلاً منها على صيغ أقصر من الإعلانات.

وأوضحت غوغل في بيان رسمي لمجلة الأعمال البريطانية “كامبين” أنها تهدف إلى توفير تجربة إعلانية فضلى لمستخدمي الإنترنت.

ونقلت المجلة المتخصصة في مجال الإعلان والتسويق والمجتمعات الإعلامية عن متحدث باسم غوغل قوله “وكجزء من ذلك، قررنا التوقف عن دعم الإعلانات التي تبلغ مدتها 30 ثانية ولا يمكن تجاوزها اعتبارًا من 2018 والتركيز بدلاً من ذلك على الصيغ التي تُرضي كلاً من المستخدمين والمعلنين”.

يُشار إلى أن غوغل تجعل بعض الإعلانات التي لا تتجاوز مدتها 30 ثانية، بما في ذلك تلك التي تبلغ مدتها 20 ثانية، غير قابلة للتخطي، بحيث يُضطر المستخدم لمشاهدتها كلها قبل بداية الفيديو.

وكان موقع يوتيوب قد أطلق في شهر أبريل (نيسان) الماضي، صيغة لإعلانات مدتها 6 ثوانٍ لا يمكن تجاوزها، وذلك في مسعى لإرضاء المعلنين وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولكن الإعلانات غير القابلة للتخطي تُزعج المشاهدين الذين لا يفضلون رؤية الإعلانات.

ومع أن هذه الخطوة قد لا تُرضي المعلنين تماماً، إلا أن خبراء يرون أن هذا هو الثمن الذي اختار يوتيوب أن يدفعه مقابل الحفاظ على المشاهدين.

ويُعتقد أن خطوة يوتيوب في إيقاف الإعلانات غير القابلة للتخطي يشير إلى أن يوتيوب تخشى بشدة من النجاح الذي يحققه موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في مجال الفيديو، خاصةً بعدما جعل الأخير الفيديو أولوية قصوى له، لذا فهي تخاف أن يتحول المعلنون إليه.

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