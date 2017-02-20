فيسبوك و واتس آب يرفعان نسبة الطلاق في سوريا !

قالت وسائل إعلام موالية إن نسبة الطلاق في سوريا ارتفعت بشكل كبير وصلت، بحسب مصادر قضائية، إلى نحو 40 ألف حالة مسجلة عام 2016.

ونقلت عن القاضي الشرعي الأول في حماة، مصطفى عبد اللطيف، قوله إن “فيسبوك وواتس آب” باتا يشكلان سبباً مهماً في حدوث حالات الطلاق المسجلة.

وأوضح: “حالات عديدة واجهناها خلال جلسات التحكيم كان سببها مواقع التواصل الاجتماعي .. الاستخدام الخاطئ لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي زرع الشك في نفوس الأزواج وتسببت بحالات طلاق عديدة”.

وقال إن نحو 30% من حالات الطلاق المسجلة في المحافظة كان سببها ضبط أحد الزوجين شريكه وهو يجري محادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي استعملت كدليل على حدوث الخيانة الزوجية، منوهاً بضرورة الوعي في استعمال هذه المواقع وإلا فإن آثارها على الأسر السورية ستكون كبيرة، وفق تعبيره.

وشدد على أن هذه الحالات وقعت في بيئات معينة، وضرب مثالاً على ذلك أن معظم حالات الطلاق المتعلقة بالخيانة الزوجية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي حصلت بين سائقي سيارات الأجرة، حيث ضبط الزوج زوجته وهي تجري محادثات مع أشخاص آخرين عبر هذه المواقع، أو العكس.

عكس السير