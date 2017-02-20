فيلم ” ليغو باتمان ” يتصدر السينما الأميركية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات الجديد (ليغو باتمان موفي) إيرادات السينما في #أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا إيرادات بلغت 55.6 مليون دولار ، ويؤدي الأصوات في الفيلم ويل أرنيت ومايكل سيرا وروزاريو دوسن ومن إخراج كريس مكاي.

وجاء في المركز الثاني فيلم الدراما والرومانسية الجديد (فيفتي شيدز داركر) بإيرادات بلغت 46.8 مليون دولار ، والفيلم بطولة داكوتا جونسون وجيمي دورنان وإريك جونسون ومن إخراج جيمس فولي.

واحتل المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الحركة والإثارة (جون ويك) بإيرادات بلغت 30 مليون دولار بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، والفيلم بطولة كيانو ريفز وريكاردو سكمارتشيو وإيان ماكشين ومن إخراج تشاد ستالسكي.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة (سبليت) من المركز الأول في الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 9.3 مليون دولار ، والفيلم بطولة جيمس ماكافوي وأنيا تيلور جوي وإخراج نايت شايمالان.

وتراجع الفيلم الدرامي (هيدن فيغرز) من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار ، الفيلم بطولة تروجي هينسن وأوكتافيا سبنسر وكيفن كوستنر ومن إخراج تيودور ميلفي.

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