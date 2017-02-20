كما حصل في هولندا عام 1945 .. هولنديان يطالبان بإلقاء المساعدات الغذائية فوق المناطق المحاصرة في سوريا جواً

أنشأ هولنديان عريضة إلكترونية باسم “عملية مانا” للمطالبة بإلقاء المساعدات الغذائية جواً للسوريين المحتاجين كالعملية التي حصلت عام 1945 في هولندا وكانت بنفس الاسم.

وفي ذلك الوقت تم إلقاء الطعام في جميع أنحاء هولندا عبر 600 طائرة محملة بالأغذية من قبل الحلفاء.

و يرى الهولنديان، بحسب ما نقلت عنهما صحيفة “ليواردر كورانت” الهولندية، وترجم عكس السير، أن القوات الجوية الهولندية بإمكانها فعل المثل في سورية، حيث قالا: “يجب أن نرسل طائرات محملة بالأطعمة الطازجة و الماء والأغطية الشتوية بدلاً من القنابل، نريد من هولندا أن ترسل رسالة إيجابية للسوريين كي يعود للمدنيين الأمل ويؤمنوا مجدداً أن الإنسانية ما زالت موجودة”.

وعبر هذه العريضة، يطالب الهولنديان قائد القوات العسكرية ووزير الدفاع بتنفيذ “عملية مانا 2017“.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة لم تسقط مساعدات جوية إلا فوق مناطق سيطرة النظام في دير الزور، حيث تتم سرقتها من قبل ميليشيات بشار الأسد ويحرم منها المدنيون.

عكس السير