كم دفع السوريون في مناطق سيطرة النظام ثمناً لبطاقات اليانصيب منذ بداية 2017 ؟

قال مسؤول نظامي إن مبيعات المؤسسة من بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي منذ بداية العام الجاري حتى اليوم بلغت 880 مليون ليرة جراء بيع 500 ألف بطاقة بالكامل في رأس السنة الأول و180 ألف بطاقة في رأس السنة الثاني إضافة إلى 100 ألف بطاقة في كل إصدار دوري ليوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأوضح مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن المؤسسة باعت كل إصدارات اليانصيب بالكامل من دون مرتجعات.

وأشار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام النظام، أن المؤسسة حققت نحو 300 مليون ليرة خلال العام 2016 بسبب استثمار الأجنحة من قبل المستأجرين كورشات وحرف ومستودعات لمختلف المهن والأعمال في مدينة المعارض بأجور رمزية لتشجيع هذه الورش على الاستمرار في الإنتاج.

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