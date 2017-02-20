ليندسي غراهام : لا بد من معاقبة روسيا بشدة بسبب تأثيرها على الانتخابات الأمريكية

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، أنه لا بد من معاقبة روسيا بشدة بسبب التأثير الذي يزعم أنها قامت به في الانتخابات الأمريكية.

وقال جراهام المنتمي للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية الأحد، في مؤتمر الأمن بميونخ موجهاً خطابه لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: “إلى صديقي السيد لافروف: أمل أن تواجه العواقب”.

ودعا جراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه روسيا، حتى إذا لم تكن هجمات القراصنة موجهة ضد حزبه الجمهوري، وموجهة ضد الديمقراطيين.

ويتردد أن روسيا شنت هجمات قرصنة على حواسب آلية في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها حواسب في مقرات حزبية للديمقراطيين، وبذلك تم التحكم في الاتهامات التي أضرت بالمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كيلنتون وساعدت المرشح الجمهوري ترامب على الفوز. (DPA)

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