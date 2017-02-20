مايكل شوماخر يقضي فترة نقاهة في مراكش

ذكرت مصادر من مدينة #مراكش أن بطل سباق السيارات الألماني #مايكل_شوماخر قضى بضعة أيام في مدينة مراكش رفقة أسرته، حيث شوهد في أماكن سياحية على كرسي نقال.

وكان أسطورة #الفورمولا 1 قد دخل في غيبوبة طويلة بعد تعرضه لحادث تزلج خطير في فرنسا أواخر 2013، استفاق منها نسبيًا بعد 6 شهور وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وكانت زوجته كورينا قد نقلته من مستشفى لوزان إلى منزل العائلة بمدينة غلاند السويسرية، حيث استمر في تلقي علاج مكلف جدًا، إذ اضطرت الأسرة لبيع منزلها الصيفي في النرويج، والطائرة الخاصة بنجم السباقات.

كما ذكر موقع إلكتروني متخصص في أخبار المدينة الحمراء قبل أيام، أن مدير أعمال شوماخر اقتنى يوم 9 يناير الماضي بعض منتوجات الصناعة التقليدية من أحد المحلات المتخصصة بحي لقصور بما قيمته 30 ألف يورو.

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