مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة في فرنسا : بقاء بشار الأسد رئيساً أفضل بالنسبة لنا من داعش و حلفائه

أبدت مرشحة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، مارين لوبان، تضامنها مع لبنان، فيما يتعلق بالأعباء التي يتحملها جراء أزمة اللاجئين، وقالت إن لديها قناعة بأن بشار الأسد يشكل اليوم هو “حل يدعو إلى الاطمئنان”.

وقالت لوبان في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين 20 فبراير/شباط: “السياسة الأقل ضررا والأكثر واقعية، تقود إلى قناعة بأن الرئيس السوري يشكل حلا يدعو إلى الاطمئنان أكثر بالنسبة لفرنسا من تسلم تنظيم داعش الإرهابي أو أي من حلفائه للحكم في سوريا”.

واعتبرت، مرشحة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني للانتخابات الرئاسية في فرنسا، في تصريحات خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون، المحادثات تركزت على “الأمور المشتركة التي تشغل بالنا نتيجة لأزمة اللاجئين ذات الوطأة الشديدة بالنسبة إلى لبنان، والتي تحمل هذا البلد أعباء كبرى، سيتمكن بشجاعته وكرمه من أن يتجاوزها”.

وأشارت إلى أن “هذه الأزمة لا يمكن أن تستمر بالنظر إلى عواقبها الجسيمة التي تطال الاقتصاد ونظام الصحة ومختلف أوجه العناية بهذا العدد الهائل من النازحين”.

وأضافت أن محادثاتها مع عون تناولت قضية “نمو التطرف الإسلامي الذي تثير قلقا أساسياً، وسبل مواجهته”.

وشددت على “ضرورة التعاون في هذا الإطار بين مختلف الدول الواعية لهذا الخطر”، مشيرة إلى أن “لبنان وفرنسا، وبالنظر إلى تاريخهما المشترك، يجب أن يشكلا الحجر الأساس في تنظيم الصراع ضد هذا التطرف”. (SPUTNIK)

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