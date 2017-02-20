مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

قدم صاحب مطعم في #إيطاليا خصماً على فاتورة عائلة بقيمة 5%، بعد أن أُعجب بالطريقة المهذبة التي تصرف بها أطفالهم خلال زيارتهم إلى المطعم.

وشارك أنتونيو فيراري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للفاتورة، التي اشتملت على خصم بقيمة 5% بسبب تهذيب الأطفال الخمسة على الطاولة التي ضمت 11 شخصاً، بحسب ما نقلت وكالة يو بي أي الإخبارية.

وأشار فيراري إلى أن من غير المعتاد أن يتصرف الأطفال بمثل هذه الطريقة، مبرراً بالقول إن حوالي 30% من العائلات التي تناولت الطعام في مطعمه في ذلك اليوم لم يحسن أطفالها التصرف، ولم يكن بإمكان ذوي هؤلاء الأطفال السيطرة عليهم.

ويقول فيراري إنه استوحى هذه الفكرة لمكافأة الآباء على حسن تربية أطفالهم، بعد أن حصل على خصم مماثل، عندما كان في زيارة لأحد المطاعم في ميامي، وأكد في الوقت نفسه على أنه يتفهم صعوبة التربية والتعامل مع الأطفال في هذه الأيام.

ولاقى تصرف فيراري ردود أفعال متباينة بين مستخدمي فيس بوك، ففي الوقت الذي أثنى البعض على طريقته التي تشجع الآباء على تعليم أطفالهم آداب السلوك، اعتبر آخرون أن المطعم مكان عام، ومن حق الآباء والأطفال التصرف فيه كما يحلو لهم.

غير أن فيراري أكد أن مطعمه لا يزال مفتوحاً في جميع الأوقات للجميع ومن كافة الأعمار، وهو يرحب بالأطفال مهما كان سلوكهم.

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