معرض غير مسبوق .. ” كوميك كون ” في جدة بالسعودية

ظهر شبان سعوديون يرتدون أزياء شخصيات مثل هالك ودكتور دوم في شوارع مدينة #جدة على مدى ثلاثة أيام في مطلع الأسبوع الماضي، وذلك على هامش أول معرض “كوميك كون” تستضيفه المملكة.

وارتدى نحو 20 ألف سعودي هذه الأزياء ولونوا وجوههم بالطلاء واصطفوا لحضور المعرض في جدة، حيث غصت الخيمة بشخصيات الروبوت وألعاب الفيديو والقصص المصورة.

ويقام معرض القصص المصورة العالمي، تحت إشراف الهيئة العامة السعودية للترفيه. وتحاول المملكة تعزيز قطاع الترفيه فيها ضمن مسعى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى خلق الوظائف ووقف اعتماد البلاد على النفط.

وقالت مودة البخيت، وهي من سكان جدة بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز : “مستوى الترفيه ارتفع. ما كان فيه أماكن عامة زي كدا للعائلات. ما كان فيه اختلاط. ما كان فيه ترفيه. ما كان فيه معارض تقام لأيام متتالية ورا بعضها بهذا الشكل وهذا المستوى الرائع.”

وبدأ “كوميك كون” عام 1970 عندما تجمع نحو مئة من محبي الخيال العلمي في سان دييغو لتبادل القصص المصورة. وتطور منذ ذلك الحين ليتحول إلى احتفالات عالمية اجتذبت أكثر من 130 ألف شخص في لندن وموسكو ودلهي وسيدني ودبي.

وقال المدير التنفيذي لشركة “تايم انترتينمنت” التي نظمت “كوميك كون” في جدة، عبادة عوض، إن السماح بإقامة المعرض أتاح فرصا جديدة لأعمال كانت حلما بالنسبة له.

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