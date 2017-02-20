مقتل 4 ” مستشارين ” من قوات الاحتلال الروسي في ريف حمص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها، إن القتلى سقطوا الخميس الماضي إثر تفجير سيارة كانت تقلهم.

وكان قافلة آليات روسية تتحرك باتجاه مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي، عندما تعرضت إحدى الآليات للانفجار جراء عبوة ناسفة مزروعة على الطريق.

وإلى جانب القتلى، أصيب مستشاران آخرين، وما زالا يتلقيان العلاج في المشفى.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الروسي تطلق على عناصرها المشاركين مع جيش بشار الأسد في قتل السوريين لقب “مستشارين”، في تكرار لما تفعله إيران.

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