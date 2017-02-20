وزير داخلية ألمانيا : يجب تسريع وتيرة ترحيل الأجانب الذين لا يحق لهم البقاء

أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على ضرورة تسريع وتيرة ترحيل الأجانب الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا.

وخلال زيارة لمركز ترحيلات في مطار برلين-شونيفلد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن نحو 80 ألف شخص غادروا البلاد العام الماضي إما بالترحيل أو بشكل طوعي.

وتابع دي ميزيير أن هذا العدد سيرتفع، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يعطي توقعات. وقال دي ميزيير إن المهم هو ألا تمر سنوات إلى أن تتم عملية الترحيل، وفي الوقت نفسه أكد أن الأولوية ستكون للعائدين طوعا بين الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد، ولفت دي ميزيير إلى أن عدد هؤلاء العائدين طوعا سيقل في حالة عدم وجود ترحيلات. (DPA)

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