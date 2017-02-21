أرقام إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد تمنحه لقب ” سلطان الأولد ترافورد “

تحت عنوان ” إبراهيموفيتش لا يعوض ” نشرت شبكة “سكاي سبورت ” البريطانية تقريراً استعرضت فيه بالأرقام مكانة المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي والدور الرئيسي الذي يقوم به في الحسابات التكتيكية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على الرغم من تجاوز اللاعب لسن الـ 35 عاماً من عمره.

وتؤكد الحصيلة التهديفية التي حققها السلطان السويدي مع “الشياطين الحمر” أن صفقة انتدابه من نادي باريس سان جيرمان كانت موفقة، وأن وجهة نظر المدير الفني البرتغالي كانت صائبة بعدما راهن عليه لقيادة هجوم اليونايتد في وقت كان بالإمكان انتداب مهاجمين آخرين ليصبح السلطان الورقة الهجومية الرابحة التي تستدعي دراسة تمديد عقده مع الفريق.

وبحسب التقرير، فإن السلطان السويدي يتجه لتسجيل 30 هدفاً على الأقل في مختلف الاستحقاقات الرسمية للموسم السادس على التوالي، بعدما سجل 23 هدفاً حتى الآن، بعدما كان قد سجل 35 هدفاً في موسمه الأخير بقميص نادي ميلان الإيطالي موسم 2011-2012 ، أما في موسمه الأول مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد سجل نفس الرصيد ثم نجح في رفعه إلى 41 هدفاً في موسمه الثاني في حديقة الأمراء ، ثم 30 هدفاً في موسمه الثالث ليرفع رصيده التهديفي إلى 50 هدفاً في آخر موسم له في نادي العاصمة الفرنسية .

كما أن أرقام المهاجم السويدي التهديفية جعلته يعتلي صدارة ترتيب هدافي نادي مانشستر يونايتد في المواسم الأربعة الأخيرة، التي تلت اعتزال المدرب الإسكتلندي السير اليكس فيرغسون.

وبينما نجح السلطان السويدي في تسجيل 23 هدفاً حتى الآن، فإن أعلى رصيد لـ “اليونايتد ” في الموسم المنصرم 2015-2016 كان للفرنسي انطوني مارسيال بـ 17 هدفاً، أما في الموسم ما قبل الماضي 2014-2015 ، فقد حقق واين روني أفضل حصيلة برصيد 14 هدفاً فقط وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وفي موسم 2013-2014 حقق “الفتى الذهبي” أعلى رصيد له بتوقيعه على 19 هدفًا.

وفي بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز وعلى الرغم من أن نادي مانشستر يونايتد يعاني بعض الشيء في سلم ترتيب الدوري، إلا أن مهاجمه السويدي يتألق بشكل لافت، وهو ما تترجمه أرقامه حيث يعتبر اللاعب الأكثر صناعة للفرص بـ 13 فرصة متفوقًا بفارق 5 فرص عن الأرجنتيني سيرجيو اغويرو، الذي صنع 8 فرص لناديه مانشستر سيتي.

هذا ويتطلع السلطان السويدي إلى إنهاء الموسم الرياضي الحالي مرتدياً “الحذاء الذهبي” كأفضل هداف للدوري الإنكليزي الممتاز، وهو الطموح الذي يكشفه ترتيبه بين المتنافسين على الجائزة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 15 هدفاً خلف كل التشيلي اليكسيس سانشيز المتصدر بـ 17 هدفاً والبلجيكي روميلو لوكاكو بـ 16 هدفاً.

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