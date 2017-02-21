ألمانيا : علاقة حب بين مشرد و مسنة تنتهي بالزواج بعد أربعين عاماً

تزوجت امرأة مسنة ألمانية من رجل مشرد بعد أربعين عاماً من لقائها الأول معه عندما كان يبحث عن شيء يقتات به في سلة المهملات أمام منزلها.

و قبل أربعين عاماً، فوجئت جوان نينينغر (89 عاماً) برجل مشرد يدعى كين سيلواي (89 عاماً) وهو يبحث عن الطعام في سلة للمهملات أمام منزلها ، ومنذ ذلك الحين بدأت جوان تترك له وجبات الطعام أمام باب المنزل كل يوم، بينما كان زوجها يدعوه إلى منزله لتناول الطعام بين الفينة والأخرى.

وبعد أن وافت المنية الزوج إثر نوبة قلبية، انتهى المطاف بجوان وكين بدار واحدة للمسنين وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقد تقدمت جوان لخطبة كين العام المنصرم وعقدا قرانهما يوم السبت الماضي.

وقالت جوان معلقة على ما حدث: “لقد شعرت بالسعادة الغامرة عندما وافق كين على الزواج بي. كان حفل زفافنا رائعاً وحضره العديد من الأصدقاء والأقارب”.

وذكرت مديرة دار هانوفر هاوسينغ للمسنين، روينا هيندل بأن حفل الزفاف كان جميلاً جداً، وأن جوان وكين كانا في غاية السعادة بعدما تحققت أمنيتهما بالزواج بعد تلك السنوات الطويلة، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.

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