إيران : فصل لاعبة شطرنج بسبب خلعها الحجاب .. و آخر لعدم انسحابه أمام إسرائيلي

قرر الاتحاد الإيراني للشطرنج فصل لاعبة الشطرنج دورسا درخشاني (19 عاماً)، بعد خلعها الحجاب أثناء مشاركتها في بطولة جبل طارق للشطرنج مؤخرا.

كما تقرر فصل الشقيق الأصغر لدورسا، بورنا (15 عاما)، لعدم انسحابه من المباراة التي جمعته باللاعب الإسرائيلي ألكسندر خوزمان.

وقال رئيس الاتحاد مهرداد بهلوان زادة: تقرر فصل درسا لخلعها الحجاب، وبورنا للعبه مع لاعب إسرائيلي، لقد شاركا في هذه المباراة لتمثيل نفسيهما، وليس لتمثيل إيران.

ويعيش كل من دورسا وبورنا في إسبانيا، وبعد حرمانهما من اللعب لمنتخب إيران مدى الحياة، ليس من الواضح إن كانا يستطيعان اللعب للمنتخب الإسباني في المستقبل. (RT)

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