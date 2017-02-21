الاتحاد الألماني لن يعاقب أنشيلوتي على رد فعله أمام هرتا برلين

أكد #بايرن_ميونيخ متصدر الترتيب وبطل الدوري الالماني لكرة القدم الثلاثاء ان اتحاد اللعبة لن يعاقب مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي بعد ان استمع اليه لتوضيح الحركة المسيئة التي وجهها بإصبعه الى جمهور هرتا برلين السبت.

واوضح العملاق البافاري في بيان “بعد ان استمعت الى شهادة كارلو، قررت لجنة الرقابة التابعة للاتحاد اغلاق هذا الملف”، مشيرا الى ان انشيلوتي “سيتبرع بمبلغ 5 الاف يورو لصندوق الاتحاد بسبب هذه الحركة” التي كانت رد فعل على قيام جمهور هرتا برلين بالبصق على المدرب الايطالي.

ودعم مسؤولو بايرن بشكل مطلق المدرب الذي يعتبر احد رموز اللعب النظيف في عالم كرة القدم المضطرب.

واوضح النادي ايضا “وجدنا وتفهمنا ان رد فعل انسانيا قاد كارلو انشيلوتي الى القيام بهذه الحركة للرد على الاعتداء الدنيء عليه”.

وطلب الاتحاد الالماني من انشيلوتي الاثنين توضيح هذه الحركة بعد يومين من المباراة التي اقيمت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي وانتهت بالتعادل 1-1.

وكاد بايرن يخسر اللقاء لولا البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مجنبا فريقه الهزيمة الاولى امام ممثل العاصمة منذ 2009.

واعتبر مدرب هرتا بال داردي ان احتساب 6 دقائق كوقت بدل من ضائع كان مكافأة لبايرن ميونيخ.

واظهرت لقطات تلفزيونية انشيلوتي وهو يرفع الاصبع الوسطى في اتجاه مشجعي هرتا برلين المضيف، خلال توجهه الى النفق المؤدي الى غرف الملابس بعد المباراة. ( AFP )

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