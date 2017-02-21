الاتحاد البرازيلي يقيل مدرب المنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إقالة مدرب منتخبي تحت 20 و23 عاماً روجيرو ميكالي، وذلك عقب 6 شهور من تتويجه بأولمبياد ريو 2016 لأول مرة في تاريخ البلد اللاتيني.

وأقيل ميكالي من منصبه عقب فشل الفريق في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب التي أقيمت بالإكوادور، إذ احتل المركز الخامس.

ولم يتمكن المنتخب من التأهل لمونديال الشباب الذي سيقام في كوريا الجنوبية بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين، وسيمثل أمريكا الجنوبية في هذه البطولة كل من أوروغواي والإكوادور وفنزويلا والأرجنتين.

وقاد ميكالي منتخب تحت 20 عاماً في مونديال نيوزيلندا 2015، إذ حصل على الوصافة وتولى تدريب المنتخب الأولمبي بعدها بعام عقب إقالة كارلوس دونغا. ( EFE )

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