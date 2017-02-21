الجبير : مستعدون لإرسال قوات خاصة إلى سوريا بالتعاون مع أمريكا

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، استعداد بلاده إرسال قوات إلى سوريا لمكافحة تنظيم داعش، بالتعاون مع أمريكا.

وقال الجبير في تصريحات خاصة لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية: “المملكة العربية السعودية ودول أخرى بالخليج أعلنوا عن الاستعداد للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضاً لإرسال قوات”.

وتابع الوزير السعودي قائلاً: “سننسق مع الولايات المتحدة من أجل معرفة ما هي الخطة وما هو ضروري لتنفيذها”.

وقال الجبير: “الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم داعش، ولكن أيضاً ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام”. (DPA)

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