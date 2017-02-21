السيناتور الأمريكي جون ماكين يلتقي ملك السعودية

قام السناتور الجمهوري جون ماكين الثلاثاء بزيارة الى الرياض التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة المملكة المحافظة، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وبحث ماكين مع الملك سلمان “علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة”، قبل ان يلتقي ولي العهد الامير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الحرس الوطني الامير متعب بن عبد الله.

واكتفت وكالة الانباء بالقول ان ماكين، المعارض للرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحث مع القادة السعوديين تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووصل ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الى الرياض آتيا من انقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب واردوغان واجرى معه محادثات حول الوضع في سوريا.

وكان ماكين قال على موقعه بعيد اللقاء مع اردوغان ان الرئيس التركي اعتبر ان “اقتراح اقامة مناطق آمنة في سوريا واستعادة السيطرة على الرقة يجب ان ينالا اهتماما اكبر من قبل الولايات المتحدة”. (AFP)

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