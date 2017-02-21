الشرطة الإيطالية تفكك خلية إجرامية باعت أوراق عمل مزورة لآلاف اللاجئين

أعلنت الشرطة الإيطالية، الإثنين، تفكيك خلية إجرامية باعت أوراق عمل مزورة لآلاف اللاجئين، ما يسمح لهم بالحصول على تصاريح إقامة إيطالية والانتقال إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وألقت الشرطة القبض على زعيم الخلية، وهو محاسب 55 عامًا من ميلانو، ووسطاء من كل من مصر وإيطاليا والمغرب وباكستان وتونس، قاموا خلال الفترة من 2007 وحتى 2016 بتأسيس شركات وهمية توظِّف ما وصفه المحققون بأنه «عدد هائل» من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.

ويدفع الزبائن ما بين 300 إلى 3000 يورو (320- 3200 دولار) مقابل الأوراق، وقام المحققون حتى الآن بحل 35 شركة وهمية وفرت وظائف مزورة لـ1536 شخصا، وجمعت ثلاثة ملايين يورو من 2012 إلى 2016، ولاتزال التحقيقات مستمرة مع 160 مشتبها بهم آخرين، بينهم 116 من «الزبائن». (DPA)

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