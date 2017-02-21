القبض على سائحة روسية لإطعامها الأسماك في تايلاند !

ذكرت إدارة الموارد البحرية التايلاندية أن السلطات ألقت القبض على سائحة روسية حاولت إطعام #الأسماك في إحدى جزر البلاد.

ووفقا للبيان الصادر عن الإدارة فقد “ألقي القبض على المرأة بعد أن ألقت الخبز للأسماك في جزيرة (راشا ياي) جنوبي البلاد، ومن المفترض أن يطلق سراحها بعد أن تدفع كفالة قدرها 2800 دولار”.

وأضافت البيان بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “بعد دفع الكفالة لا يمكن للسائحة مغادرة الأراضي التايلاندية حتى صدور قرار المحكمة النهائي”.

ووفقا للقوانين المحلية في تايلاند، يمنع على أي شخص إطعام الأسماك والحيوانات في مناطق حماية الحياة البحرية، وفي حال المخالفة قد يتعرض المخالف للسجن لمدة سنتين، إضافة لغرامة مالية قد تصل إلى 3000 دولار.

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