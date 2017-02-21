الولايات المتحدة : آلاف المتظاهرين يحتجون ضد ترامب تحت شعار ” ليس رئيسي “

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنحاء متفرقة من الولايات المتحدة يوم الاثنين، ضمن حملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت شعار «ليس رئيسي»، وذلك مع احتفال الأمريكيين بيوم الرؤساء.

وانتقد المتظاهرون بشكل خاص خطط الرئيس الأمريكي لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وهتف متظاهرون بعبارة «ضد الجدار.. ملاذ للجميع»، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وفي شيكاغو، تجمع عدد من القيادات الدينية المتنوعة في مسجد تنديدا بسياسات ترامب بشأن الهجرة، بحسب صحيفة «شيكاغو تريبيون».

وانطلق آلاف المتظاهرين في نيويورك من سنترال بارك حتى برج ترامب رافعين لافتات تحمل رسائل من بينها «مرحبا باللاجئين» و«شيد جسورا لا أسوار»، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

ورفع بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها «ليس رئيسي» بينما رفع آخرون علما أمريكيا كبيرا.(DPA)

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